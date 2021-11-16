Соглашение о сотрудничестве в сфере развития пассажирских авиаперевозок подписали заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев и генеральный директор авиакомпании "Азимут" Павел Екжанов в ходе Международного форума и выставки "Транспорт России-2021" во вторник.

Документ также предусматривает инвестиции авиаперевозчика в пополнение воздушного флота и развитие объектов инфраструктуры.

Ожидается, что реализация соглашения создаст условия для развития и стимулирования пассажирских воздушных перевозок, межрегиональных деловых и культурных связей, потока внутреннего туризма между регионами юга России и Дальнего Востока.

"В планах авиаперевозчика — запустить до 2024 года как минимум 4 новых маршрута из аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону — ИФ) в города Дальнего Востока и до 2026 года направить 3 млрд рублей на закупку новых воздушных судов SSJ100 и Airbus A220", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Агентства Игоря Буракова.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.