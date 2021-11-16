"Речь идет об участке дороги, связывающей сельское поселение Даттых Сунженского района с федеральной автодорогой "Кавказ" — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми", с 61 по 68 км", — сказано в пресс-релизе кабинета министров.

Отмечается, что это одна из главных артерий, которая связывает Сунженский и Джейрахский районы, горную часть Ингушетии, где располагаются туристический кластер, древние памятники архитектуры.

В горной местности проводятся состязания по велоспорту, автоспорту, там же находится детский оздоровительный лагерь. Новую дорогу проложили на месяц раньше запланированного срока по госпрограмме "Развитие транспортной системы".

Как сообщили в Сунженском районном совете, ввод в эксплуатацию дороги до здания Администрации Даттыха имеет стратегическое значение для республики. Она необходима для того, чтобы связать отдаленное село с внешними артериями общей сети и обеспечить удобное, безопасное транспортное сообщение.

На участке проведен полный комплекс дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов.

Как заявляли ранее в пресс-службе правительства региона, в Даттыхе построена насосная станция мощностью 55 кубов воды в сутки, установлен новый резервуар в рамках реализации нацпроекта "Экология", проведена работа по электро-, водо- и газоснабжения.

Власти республики разработают программу возрождения малонаселённых приграничных с Чечней сел региона.

Первоочередной задачей в рамках социально-экономического развития предгорной зоны власти считают возвращение в Даттых жителей, покинувших в 1990-е годы.

Там планируется построить школу и детсад, принимается комплекс мер по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.

В настоящее время в селе работает администрация, семьи постепенно возвращаются, занимаются хозяйствами. Число подворий ранее там превышало 300.

Власти полагают, что в этом районе прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Есть люди, готовые создать в отдаленном селе фермерское хозяйство и производить экологическую продукцию — от мяса до сыра.