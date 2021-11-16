"Институт развития возьмет на себя роль связующего звена между бизнесом и государством, будет работать на развитие и укрепление инвестиционного потенциала Северного Кавказа", — приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Функционал корпорации расширен и обновлен. В частности, горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон" остаются в управлении компании. На них продолжатся стройки горнолыжной инфраструктуры. Наряду с этим продолжится финансирование инвестпроектов в реальном секторе экономики Северного Кавказа на условиях обновленной инвестиционной политики.

Ключевые инструменты инвестполитики — займы по ставке 3% годовых, которые при наличии гарантии банка могут составлять до 70% потребности финансирования в проекте. Есть отдельные преференции для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут получить софинансирование до 50% от общей стоимости проекта.

По словам гендиректора корпорации Хасана Тимижева, до конца года будет сформирована стратегия компании на ближайшие 10 лет. "Наша цель — не дублировать существующие инструменты государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции. К примеру, координацию в части предоставления консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов по действующим на Северном Кавказе механизмам господдержки", — цитирует пресс-служба Тимижева.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".