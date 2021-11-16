"Инвестор курортного района Miracleon Валерий Димоев и генеральный директор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф подписали соглашение на использование брендов этого гостиничного оператора в двух новых пятизвездочных отелях. Один из отелей уже введен в эксплуатацию и в начале 2022 года начнет принимать гостей под брендом Movenpick. Второй будет работать под брендом Swissotel, его строительство будет завершено в 2024-2025 годах", — говорится в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что строительство ведется в рамках программы Ростуризма по льготному кредитованию инвесторов в гостиничные объекты по ставке 3-5% годовых, запущенной в этом году.

"Анапа — один из самых популярных и перспективных российских курортов для семейного отдыха на море. И сегодня одна из ключевых проблем курорта — нехватка современных гостиниц с высокими стандартами качества. Мы очень рады, что благодаря запущенной нами программе льготного кредитования бизнеса в Анапе начинают впервые появляться современные отели под международными и федеральными брендами", — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Miracleon – курортный район на берегу Черного моря, занимает территорию в 45 гектаров в северной части Анапы.

Ростуризм летом 2021 года запустил программу льготного кредитования инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство отелей. В ее рамках они смогут до 2024 года получать льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. На это правительство выделило 18,8 млрд рублей. Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели категории не менее "три звезды", площадью от 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет.