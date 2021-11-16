"Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением", — сказал Хуснуллин.

По его словам, проект может быть реализован в несколько этапов.

"Сейчас мы сконцентрированы на создании железнодорожных входов и выходов из городов, а в дальнейшем запустим основной ход", — пояснил Хуснуллин.

Ране в СМИ сообщалось, что проект строительства пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва предполагается оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна". Так собеседников газеты "Коммерсант" говорили, что строительство ВСМ может быть сдвинуто или вовсе отменено: такой вариант обсуждается на уровне правительства. Они также сообщали, что наряду с обсуждением отказа от ВСМ рассматривается и возможность создания в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов на этом направлении.

Напомним, что за счет строительства ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб., предполагалось сократить время перемещения между столицами до 2 часов 15 минут. Проект планировалось завершить в 2027 году.