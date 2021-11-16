"Чтобы остановить распространение коронавируса, нужен устойчивый коллективный иммунитет. Добиться этого можно с помощью вакцинации. И действовать следует быстро. Поэтому QR-коды — временная, вынужденная мера", — сказал губернатор в видеообращении, размещенном на его странице в соцсетях.

Согласно подписанному главой региона документу, с 3 декабря QR-код или справка необходимы при посещении розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов площадью от 4 тыс. кв. м в Тюмени и Тобольске, от 3,5 тыс. кв. метров — в Ишиме, от 3 тыс. кв. м — в Ялуторовске, от 2,5 тыс. кв. м — в Заводоуковске.

Кроме того, QR-коды нужны для посещения заведений общепита, за исключением кафе на вокзалах и в аэропорту, придорожных кафе.

Также QR-код нужно будет предъявить посетителям ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, соляриев, массажных салонов, парикмахерских, аквапарков, банно-оздоровительных комплексов, термальных источников, баз отдыха, домов отдыха, пансионатов.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября Тюменская область ввела QR-коды для посещения торговых центров, учреждений культуры и спорта.