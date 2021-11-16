"Мы поддерживаем отличный диалог с ВОЗ, за этот процесс ответственно министерство здравоохранения, мы ожидаем одобрения к концу года, и мы сейчас преодолеваем бюрократические процедуры", — сказал Дмитриев в эфире Bloomberg TV, отвечая на вопрос корреспондента о процессе признания "Спутника V" ВОЗ.

По словам главы РФПИ, важно в первую очередь то, что "никто не сомневается в безопасности и эффективности российской вакцины".

"В начале было много атак на "Спутник V", но теперь даже наши самые убежденные скептики говорят, что он эффективен и безопасен. Мы видим данные Аргентины, Евросоюза, Бахрейна о высокой эффективности "Спутника V" и к концу года завершим бюрократические процедуры с ВОЗ, так что это лишь временная бюрократическая проблема, которая будет быстро решена", — отметил Дмитриев.

В минувшую среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ по одобрению российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продвигается в позитивном ключе. Он отметил, что все необходимые для одобрения вакцины документы подаются, и в данный момент согласуются даты визита делегации ВОЗ в Россию.

В свою очередь, в пятницу в ВОЗ сообщили, что ожидают еще "немало" информации для одобрения российского препарата.

"Имеется еще немало информации, которой необходимо обменяться, но процесс (рассмотрения вакцины) идет", — заявила на брифинге помощник гендиректора организации Марианжела Симау.

В начале октября Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.