"Введение QR-кодов на авиаперевозки будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны", — сказал Белоусов журналистам.

"Все технологии должны быть тщательно отработаны, сначала должен быть проведен эксперимент. Мы постараемся минимизировать все риски, но это (принятие закона — ИФ) — абсолютная необходимость", — добавил он.

Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут предъявлять QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того, будет приниматься медотвод от прививки либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий отрицательный ПЦР-тест. На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет. Кроме того, требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет действовать не только при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания уже разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. Но говоря о введении аналогичного требования при покупке билета, он выражал скепсис: "Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить". Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке "требует детальной технологической проработки", заявляли со своей стороны в S7 Airlines.

И "Аэрофлот", и S7 при этом выступали против введения требования о QR-кодах на этапе покупки билетов. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — говорил Полубояринов. Расчеты S7 показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях в этом случае может упасть на 50%.