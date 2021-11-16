Согласно сообщению штаба, по итогам заседания принято решение снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром с 1 декабря.

Кроем того, с учетом эпидобстановки принято решение с 1 декабря возобновить на взаимной основе авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский — Бишкек и Жуковский — Ош с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; из пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи) с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Также принято решение возобновить авиасообщение с Вьетнамом по маршрутам Москва — Хошимин и Москва — Нячанг с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте и с Италией по маршруту Жуковский — Рим с частотой 2 рейса в неделю.

Увеличивается количество рейсов между Россией и Казахстаном. Открываются рейсы Жуковский — Нур-Султан, Жуковский — Алма-Ата и Жуковский — Шымкент с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте, а также рейсы в Нур-Султан, Алма-Аты, Актау, Атырау, Актобе, Караганду, Усть-Каменогорск из Москвы и других городов России.

Кроме того, принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе Азербайджан по маршруту Москва — Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией.