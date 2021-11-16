"С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое во вторник провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед поездками в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.