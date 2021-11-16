Отмечается, что решение возобновить регулярное авиасообщение с пятью государствами принято на взаимной основе.

Авиакомпании смогут летать в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка с частотой 2 рейса в неделю, в Монголию по маршрутам Москва — Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, перевозчики смогут начать полеты в Бразилию по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро с частотой 2 рейса в неделю, в Коста-Рику по маршруту Москва — Сан-Хосе с частотой 2 рейса в неделю и в Аргентину по маршруту Москва — Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.