"Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%", — сказал собеседник агентства.

В министерстве напомнили, что новогоднюю загрузку объектов туристической отрасли, новые предложения на рынке и тренды сезона, глубину бронирования и спрос на новогодние праздники в целом по стране обсудят участники межрегионального форума "Интурмаркет. Открытый Крым", который состоится 18-19 ноября.

Как сообщалось, с января по октябрь Крым посетили 8,7 млн туристов — на 25% больше аналогичного периода 2019 года. Это рекордный показатель для постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.