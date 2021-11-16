Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

В сообщении уточняется, что из общей суммы в 2,2 млрд рублей более 1,2 млрд рублей будет направлено министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и ещё свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям.

Отдельный транш — 196 млн рублей — направят Большому театру России, ещё 197 млн рублей — Государственному Эрмитажу.

"Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам", — отметили в сообщении.

Источником средств, выделенных на поддержку, станет резервный фонд правительства, уточнили в сообщении.