"Создание заказника "Озеро Виви" предусмотрено концепцией развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае до 2030 года", — говорится в сообщении.

Как отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, уникальность территории притягивает туристов, но чаще всего — это неорганизованные походы. В результате любители дикой природы и экстремального туризма зачастую наносят непоправимый вред природе. Поэтому, чтобы сохранить природный комплекс, администрация Эвенкийского муниципального района предложила создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

Площадь заказника составит более 200 тыс. га. На его территории расположено самое большое пресноводное озеро в Эвенкийском районе — озеро Виви. Здесь останавливаются на пролете и для гнездования многие редкие водоплавающие птицы, располагаются места обитания боровой дичи, пролегают пути миграции дикого северного оленя и места зимовок лося. Озеро Виви с его притоками являются местами нереста и нагула 40 видов рыб.

Также одной из достопримечательностей заказника является памятный знак на месте расположения географического центра России. Рядом — восьмиметровый православный крест и часовня, поставленная в память о Сергие Радонежском.

В границах природного заказника предлагается запретить виды деятельности, которые могут причинить вред природным комплексам. В частности, геологические работы, рубки лесных насаждений для заготовки древесины, охоту, промышленное рыболовство, строительство и другие. При этом разрешается рекреационная деятельность, сохраняются традиционные виды деятельности коренных малочисленных народов Севера.