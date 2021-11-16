"В ближайшее время будут рассмотрены варианты создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) для охраны морских млекопитающих, которые будут учитывать интересы сохранения морских млекопитающих и защиты ресурсной базы рыболовных предприятий. К лету 2022 года заказник будет создан", — говорится в сообщении.

"Создание федерального заказника "Восточно-Камчатский" нацелено на сохранение популяции морских млекопитающих, более точный учет их количества и выработку мер по сохранению их популяции. Решение о создании морской ООПТ является приоритетным для Камчатского края", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что во многом к принятию такого решения "подтолкнули события прошлого года — "красные приливы", которые вызвали озабоченность ученых в вопросе сохранности морских млекопитающих и подтолкнули к тому, чтобы уделять большее внимание этой проблематике".

Солодов добавил, что эта тема не новая, она поднималась и раньше. Морские млекопитающие являются с одной стороны важнейшим видом, который обитает вблизи камчатских берегов, с другой стороны — фактором привлечения туристов. При этом растущий турпоток может оказывать и негативное влияние на лежбища морских млекопитающих. В этом году на Камчатке первыми в России приняли правила посещения лежбищ, а создание ООПТ является следующим шагом для обеспечения их соблюдения, подчеркнул губернатор.

В свою очередь, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок уточник, что заказник нужен для сохранения популяций краснокнижных морских млекопитающих: сивуча, калана, антура, горбатого кита, японского гладкого кита, плотоядной касатки и обыкновенной морской свиньи.

Авторы проекта предлагают создать ООПТ с акваторией шириной минимум в три мили у полуострова Шипунский и мыса Кекурный по аналогии с действующей охранной акваторией Кроноцкого заповедника.

Рыбопромышленные предприятия, в свою очередь, предложили ввести одномильную зону ООПТ в акватории полуострова и мыса. Рыбаки опасаются, что из-за заказника для них закроется слишком большая акватория.

Научное сообщество предложило осуществить поэтапное создание особо охраняемой природной территории, чтобы дополнительно изучить влияние добычи водных биоресурсов на морских млекопитающих.

Ранее Солодов внес ряд предложений по вопросам законодательного регулирования на ООПТ в ходе совещания с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В частности, он выступил за возвращение механизма рыбохозяйственных заповедных зон, который позволяет вести охрану морских млекопитающих и вместе с тем не запрещает хозяйственную деятельность.