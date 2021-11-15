"Новость негативна для всех российских транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, включая "Аэрофлот" и его дочерние компании, которые столкнутся с существенным падением трафика", — говорится в обзоре инвесткомпании "Атон".

"Хотя правительство планирует обеспечивать финансовую поддержку компаниям, чтобы компенсировать убытки в связи с ожидаемым сокращение трафика, мы не думаем, что этого будет достаточно, и убытки "Аэрофлота", скорее всего, вырастут. Мы ожидаем, что акции компании будут торговаться под давлением на фоне этой новости", — полагают аналитики "Атона".

На первый взгляд, принятие законопроекта несет риски для объема пассажирских перевозок, считает аналитик Sova Capital Матвей Тайц. "Но так как нет статистики по количеству вакцинированных пассажиров и не совсем понятно, как ситуация с вакцинацией будет развиваться в ближайшие месяцы, количественную оценку давать затруднительно", — сказал Тайц "Интерфаксу".

Некоторые ограничения в законопроекте кажутся излишними, считает руководитель отдела анализа акций средней и малой капитализации банка "Синара" Анастасия Егазарян. Прежде всего, это требование о QR-коде при покупке билета.

"Если в момент покупки пассажир не вакцинирован, но рассчитывает получить вакцину и код к моменту полета (скажем, через два месяца), то мера предъявления QR в момент покупки кажется неоправданной и технически сложной", — сказала она. "Также непонятно, как должны будут соблюдать все эти требования иностранные авиакомпании. Не думаю, что у них будет большое желание тратить время и деньги на подобного рода вещи. Предъявление QR-кода при посадке на самолет — процедура гораздо проще", — считает Егазарян.

По ее мнению, для отрасли было бы лучше, если бы закон был принят в более демократичном виде. "Иначе стоит ждать достаточно резкого снижения пассажиропотока, в том числе за счет того, что часть пассажиров перетекут на рейсы иностранных перевозчиков", — заявила "Интерфаксу" аналитик.

Руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов "ВТБ Капитала" Елена Сахнова воздержалась от оценки влияния законопроекта на пассажиропоток. "Единственное, что мы можем сказать: мы посмотрели на Сочи и как отразилось введение (в регионе — ИФ) QR-кодов в самый пик туристического сезона с 1 августа на объеме пассажиров аэропорта Адлера. И мы видим очень несущественный эффект: если в июле число обслуженных пассажиров увеличилось на 68% к уровню 2019 года, то в августе — на 65%. И это при том, что в июле открылась Турция. Это позволяет нам предположить, что процент вакцинированных среди тех, кто активно летает и путешествует, выше", — сказала аналитик.

Как сообщалось, правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и поезд дальнего следования. Сразу после вступления закона в силу пассажиры должны будут предъявлять QR-код только при посадке на транспортное средство, следует из текста законопроекта. Кроме того, будет приниматься медотвод от прививки либо документы о перенесенном коронавирусе, либо свежий отрицательный ПЦР-тест. На втором этапе (дата его начала пока не определена) ПЦР-тест приниматься уже не будет. Кроме того, требование о наличии QR-кода, медотводе или документа о перенесенном заболевании начнет действовать не только при посадке, но и при покупке билетов. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания уже разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. Но говоря о введении аналогичного требования при покупке билета, он выражал скепсис: "Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить". Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке "требует детальной технологической проработки", заявляли со своей стороны в S7 Airlines.

И "Аэрофлот", и S7 при этом выступали против введения требования о QR-кодах на этапе покупки билетов. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — говорил Полубояринов. Расчеты S7 показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях в этом случае может упасть на 50%.