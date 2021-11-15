AP отмечает, что таким образом закрыт один из последних каналов, которым могли воспользоваться мигранты с Ближнего Востока для того, чтобы добраться до Белоруссии, а оттуда попытаться перебраться в Польшу, которая является членом ЕС.

Такое решение авиакомпании ОАЭ приняли в ответ на кризисную ситуацию на польско-белорусской границе, где скопилось несколько тысяч мигрантов.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в свою очередь заявила в воскресенье, что усилит проверку документов при регистрации на рейсы из Дубая.

Турция заявила в пятницу, что прекращает продажу авиабилетов иракцам, сирийцам и йеменцам, желающим отправиться в Белоруссию.

Сирийская авиакомпания Cham Wings заявила в эти выходные, что приостановила полеты из Дамаска в Минск в ответ на ситуацию на польско-белорусской границе.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась неделю назад, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.