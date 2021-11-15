"Из 44,77 тыс. туристов, которые приехали в Таиланд с момента открытия, почти 11 тыс. прибыли в рамках программы "Песочница Пхукета", которая действует сейчас в 17 провинциях и позволяет въезжать в некоторые курортные регионы туристам с одобренными в стране прививками от коронавируса. Еще 31,6 тыс. человек прибыли в рамках программы "Test and Go", — пишет издание со ссылкой на официального представителя правительства.

Более двух тысяч человек, по его данным, прошли карантин прежде, чем смогли путешествовать по Таиланду. У 52 туристов по прибытии в страну выявили коронавирус, это 0,12% от общего числа прибытий.

"К 12 ноября более 173,6 тыс. туристов подал заявки на получение QR-кода для путешествий по Таиланду Thailand Pass. Одобрено 134 тыс. таких заявок. В ноябре запланировано почти 800 рейсов в аэропорт острова Пхукет, это на 39% больше, чем в октябре. До более чем 2 тыс. выросло и число рейсов в аэропорт Бангкока Суварнабхуми", — сообщает газета.

Представитель правительства также сообщил, что власти страны хотят открыть больше провинций для въездного туризма.

C 1 ноября Таиланд отменил требование о необходимости въезжающим в страну туристам оформлять сертификаты о въезде. Вместо этого была введена система Thailand Pass, которая носит не разрешительный, а уведомительный характер. Российские туристы могут въезжать в 17 провинций Таиланда в рамках программы "Песочница Пхукета", если они привиты "Спутником V". Кроме того, для въезда нужна страховка на $50 тыс., подтверждение оплаты отелей из одобренного властями списка SHA+, а также подтверждение предоплаты двух ПЦР-тестов стоимостью $80 каждый. Первый тест делается по прибытию и до получения его результатов нужно оставаться в номере своего отеля, второй – на 6-й или 7-й день пребывания.

С 1 ноября Таиланд разрешил въезд без карантина для привитых туристов из 63 стран, Россия в этот список не вошла.