По сравнению с текущим годом число субсидируемых направлений вырастет на 36,8%.

Среди согласованных маршрутов популярные у ростовских пассажиров рейсы в Сочи, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Уфу. В числе новых направлений, по которым предусмотрено субсидирование в 2022 году, — Анапа, Белгород, Новый Уренгой, Оренбург, Ставрополь, Тобольск, Чебоксары.

В пресс-релизе сообщается, что большую часть субсидируемых рейсов из Платова продолжит выполнять базовый перевозчик — авиакомпания "Азимут".

В 2021 году из Платова выполняются субсидируемые рейсы в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи (субсидируется в период "низкого сезона"), Тюмень, Уфу, Челябинск, Элисту. В программе софинансирования, помимо Ростовской области, участвуют и другие субъекты РФ: Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Омская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Республики Башкортостан, Калмыкия, Татарстан.

В сообщении отмечается, что аэропорт "Платов" активно участвует в работе по развитию межрегиональной сети маршрутов, минующих московский авиаузел: авиакомпаниям, соответствующим ряду критериев, предоставляются скидки на обслуживание. В январе-октябре 2021 года пассажиропоток на прямых межрегиональных маршрутах вырос на 20,2% — до 763 тыс. человек.