"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", — написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, у депутатов, бизнеса, общественников, экспертов и органов исполнительной власти "будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения".

Таким образом, первое чтение резонансных законопроектов, вероятно, состоится в декабре после рассылки.

В свою очередь руководитель думской фракции "Единой России" Владимир Васильев заявил журналистам, что в партии уже получают много обращений по поводу законопроектов от обеспокоенных избирателей, и намерены детально изучить вопрос.

"В адрес "Единой России" приходит много обращений. Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение", — сказал Васильев по итогам заседания президиума фракции, которого цитируют в пресс-службе партии.

В минувшую пятницу правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.