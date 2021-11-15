"Наш чак-чак победил в народном голосовании "Вкусы России", — написал Минниханов под постом с фотографией чак-чака.

На сайте конкурса сообщается, что чак-чак — излюбленная сладость в кухне тюркских народов — Татарстана, Башкирии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, активно занимавшихся пчеловодством и сельским хозяйством.

Исторически сложилось так, что чак-чак появился на территории Волжской Булгарии (X — XIII веках н.э.) — нынешняя территория республики Татарстан. Этому способствовали пчеловодство и земледелие, которыми занимались жители Волжской Булгарии.

Раньше блюдо считалось исключительно праздничным, присутствовало на всех праздниках и значимых датах, его дарили на свадьбу. Сейчас же оно стало практически повседневным. Массовое производство чак-чака связано с появлением заводов, на территории республики, по производству хлебобулочных изделий.

Самый большой в мире чак-чак был приготовлен в Казани к открытию чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в форме половины футбольного мяча. Он весил 4026 кг, для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна мёда.