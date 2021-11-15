Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Победителями конкурса признаны семь проектов.

Одним из победителей стало краевое учреждение "Алтайприрода", чей проект предусматривает установку объектов инфраструктуры на экологических тропах в природном парке "Предгорье Алтая", заказниках "Лебединый" и "Чинетинский".

По мнению разработчиков проекта, это позволит повысить уровень информированности туристов о наличии экологических троп на особо охраняемых природных территориях.

Туроператор "АлтайСибТур" предложил проект "Возвращение к истокам". Он предполагает организацию туристско-экскурсионных поездок для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Участники туров смогут посетить музеи Чуйского тракта и "Алтай — история России", комплекс "Псовая охота", усадьбу "Алтай хлебный".

Некоммерческая организация "Интерактивный театр "Дом Сказок" направит средства гранта на открытие музея с одноименным названием.

В городе-курорте Белокурихе проведут театрализованные экскурсии, где взрослые и дети познакомятся с культурой разных народов, обычаями и традициями, творчеством писателей и художников.

Интерактивный театр планирует проводить благотворительные мероприятия для детей из социально незащищенных и многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. В музее подготовят специальные адаптированные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Другие победители конкурса на получение грантов организуют туристические фестивали, экскурсии для школьников и соревнования по спортивному ориентированию, говорится в сообщении.