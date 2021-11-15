"Здесь, прежде всего, кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности и необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений", — сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, зачем нужен внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении QR-кодов, если регионы и так уже принимают такие меры самостоятельно.

По словам, детали, связанные с реализацией законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и других общественных местах, следует узнавать в правительстве.

"Это — все-таки законопроект правительства, и поэтому детали нужно сейчас спрашивать там", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как будут внедряться QR-коды в регионах, в случае принятия закона.

"В парламенте только начинается работа по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперед", — добавил он.

Песков заметил, что вопросы о возможном смягчении мер, предусмотренных законопроектом, также следует задавать в правительстве и Госдуме.

В пятницу в Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах.