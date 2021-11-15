Вакцинированные туристы, которые хотят посетить Индию, должны сдать тест на коронавирус за 72 часа до вылета и предъявить отрицательный результат при въезде в страну. Туристы из стран, у которых есть соглашения с Индией о взаимном признании свидетельств о вакцинации, могут покинуть аэропорт без повторной сдачи теста.

Индия была закрыта для туристов, желающих посетить страну на регулярных рейсах, с марта 2020 года. С прошлого месяца страна начала принимать вакцинированных туристов, прибывающих на чартерных рейсах, отмечает AP.

Власти Индии также планируют оформить 500 тыс. бесплатных виз до марта следующего года, чтобы стимулировать поток туристов в страну.

За весь период пандемии в Индии было выявлено около 34,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 463,6 тыс. смертей от заболевания.