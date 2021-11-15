К заявлению, форма которого размещена на сайте страховщика, необходимо приложить копию паспорта туриста или заказчика тура, копию договора о реализации турпродукта, документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший у туриста или иного заказчика в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Компания рекомендует подавать документы в электронном виде на mzt@titins.ru либо почтой по адресу 115088, Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, строение 8. Очно документы можно подать только по предварительной записи по телефону +7 (495) 274-00-43.

Страховщик сообщает, что будет принимать требования от клиентов "Музенидис Трэвел" до 1 декабря.

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов, после начала сбора требований страховщик в течение 20 календарных дней формирует реестр, который затем закрывается.

"Далее рассчитывается сумма по поступившим в этот период заявлениям. То есть, документы надо подать до 1 декабря включительно. Затем в течение 10 дней производятся выплаты по турам, которые признаны страховым событиям. Если совокупная сумма требований больше суммы страхового покрытия, то выплата производится пропорционально стоимости каждого тура. Например, если от клиентов московской "Музенидис Трэвел" поступит заявлений на 1 млрд рублей, то при страховой сумме 50 млн выплаты составят 5%. При стоимости тура 100 тыс. рублей турист получит 5 тыс.", — рассказал Мохов.

В свою очередь, туроператор, по его словам, обязан представить страховой компании реестр договоров, действовавших на момент прекращения деятельности. Благодаря этому страховщик сможет сверить поступившие заявления с договорами по суммам, срокам и прочим параметрам.

В пятницу туроператор "Музенидис Трэвел" сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Из-за остановки компания не сможет отправить в Грецию либо вернуть средства 25 тысячам туристов.

Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. Туристы смогут получить компенсации в рамках этой суммы. Общая сумма обязательств перед клиентами, по информации самой компании, достигает 18 млн евро.