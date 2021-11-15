В настоящее время на объекте культурного наследия федерального значения завершено обследование конструктивного состояния балок под установку колоколов.

"Все расчеты по нагрузкам представлены на согласование в комитет по охране памятников Псковской области. На основании расчетных данных по нагрузкам будет произведена работа по изготовлению и установке новых колоколов на звонницу, воссозданную в 1966 году по проекту архитекторов Юрия Спегальского и Бориса Скобельцына", — говорится в сообщении.

Замена балок звона и ремонт куполов с деревянным лемехом были предусмотрены проектом реставрации, который выполнялся несколько лет назад и осуществлен не полностью. "Тогда были изготовлены специальные аутентичные покрытия деревянным лемехом, воспроизводящим формы и размеры образцов, обнаруженных археологами во время раскопок", — уточнили в организации.

Как сообщалось, на проведение реставрационных работ на территории 49 объектов Псковской епархии государством было направлено 350 млн рублей. В ходе работ АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" удалось сэкономить 150 млн рублей. Эти средства направили на ремонт других объектов, в том числе церкви Николы со Усохи в Пскове.

Церковь Святителя и Чудотворца Николая со Усохи построена на месте высохшего болота. В древности в этом месте проходила главная улица Пскова, где проживали богатые купцы. Они и построили этот храм для себя, в XVI веке церковь была второй по величине после Троицкого кафедрального собора.

Церковь имеет свою легенду: Иван Грозный, в бытность свою в Пскове после Новгородского разгрома, приказал отрубить уши большому колоколу, от звона которого испугался под ним конь. Во время экзекуции из ушей колокола потекла кровь.

После неоднократных пожаров в XV веке церковь была разрушена. В 1536 году на ее месте был построен современный храм.

7 июля 2019 года объект внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).