Она напомнила, что Ростуризм в рамках программ поддержки вложил в развитие курорта Шерегеш 1,4 млрд рублей с 2014 по 2021 годы.

"До 2024 года планируется вложить еще 2,6 млрд рублей. Это деньги, которые направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры – реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы теплоснабжения, очистных сооружений и дорог", — сказала Догузова.

По ее словам, создание обеспечивающей инфраструктуры позволило бизнесу активнее вкладывать средства в развитие курорта: до 2024 года в туристическую инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 млрд рублей частных инвестиций, а до 2030 года частные инвесторы планируют вложить порядка 150 млрд рублей.

"Номерной фонд на курорте сейчас составляет около 3 тысяч номеров. К 2024 году на деньги инвесторов будет создано еще 1,5 тысячи новых современных номеров – это 50-процентный рост качественного номерного фонда. К 2030 году номерной фонд вырастет на 5 тысяч номеров, суммарно до 8,5 тысяч номеров. Все это будут современные отели под федеральными и международными брендами", — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, один из новых отелей, который будет построен на Шерегеше в секторе "А", получил льготные кредиты в рамках программы Ростуризма. Это отель "Олимпия" на 150 номеров, который сейчас находится на стадии проектирования.