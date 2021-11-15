"Две недели назад Израиль открылся для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей порцией бустера и низким уровнем заболеваемости, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных "Спутником V" и получивших положительный результат серологического теста. Решено, что начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что сейчас рабочие группы профильных ведомств занимаются синхронизацией израильской и российской систем с тем, чтобы процедура въезда туристов, вакцинированных "Спутником V", была максимально комфортной, а отдых и пребывание в Израиле – приятными и здоровыми.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен начиная с 1 декабря. До тех пор будет налажена синхронизация систем и завершены юридические формальности, чтобы механизм въезда работал без сбоев", — сообщает пресс-служба министерства туризма.

Как сообщалось, для въезда в Израиль россиянам нужно сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилету – один серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно еще и ПЦР-тест. Оба теста платные. ПЦР по предварительной записи обойдется в $25, без записи – в $30.