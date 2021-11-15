"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая", — проинформировал перевозчик.

В компании отметили, что пассажиры, попадающие под действие данного запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения.

"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале этого года. Летом авиакомпания выполняла рейсы в Дубай трижды в неделю. С октября частота полетов увеличилась до пяти рейсов в неделю. В компании отмечают, что большинство мест на этом направлении было продано в виде блоков белорусским туристическим операторам, количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным.

В авиакомпании заявили, что "Белавиа" "никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь", "на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирака, Йемен, Сирию.

"В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ, авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безукоризненным исполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством", — подчеркнул перевозчик.

Ранее в "Белавиа" сообщили о том, что с 12 ноября не будут принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

Как сообщалось, ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.

Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что Белавиа занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.