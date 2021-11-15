"Министерство здравоохранения Катара добавило в "красный список" шесть стран, среди которых Россия, ОАЭ и Великобритания. Теперь привитым туристам из этих стран придется по прибытию в Катар делать ПЦР-тест и проводить двухдневный карантин в своем отеле в ожидании результатов теста. Если тест будет готов раньше и окажется отрицательным, карантин можно завершить досрочно. Туристам без прививки придется оставаться на карантине семь дней", — говорится в сообщении.

Размещаться туристы из "красного списка" могут только в "карантинных" отелях, отобранных властями эмирата. Забронировать их можно на сайте Discover Qatar.

Катар разрешил въезд российским туристам с прививкой "Спутник V" с 6 октября. Для посадки в самолет нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте www.ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Всего в "красном списке" 21 страна, еще 10 входят в "исключительно красный список".