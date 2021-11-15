"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тыс. объектов зимнего отдыха", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что первыми в ноябре заработают катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и парке в Олонецком проезде.

"Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур", — пояснил заммэра.

Он рассказал, что в парках "Сокольники" и "Хованская дубрава" появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки — снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской — места для катания на тюбингах.

"Этой зимой на территории создаваемого парка "Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

По информации Бирюкова, в сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта.

"Москвичи и гости столицы смогут посетить объекты зимнего отдыха на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки", — подчеркнул он.

В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы; парке "Фили" — снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта; в парке 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" — лыжные трассы.

Бирюков добавил, что особое внимание на объектах зимнего отдыха будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.