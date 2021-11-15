Система QR-кодов введена с 15 ноября по указу губернатора края Виктора Томенко в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Чтобы пройти на территорию этих объектов, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, либо действующий QR-код или сертификат о вакцинации, либо QR-код о перенесенном коронавирусе, либо справку о медотводе от прививки и отрицательный ПЦР-тест.

Кроме туристических объектов, QR-коды введены с понедельника для доступа в театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, а также кафе и рестораны.