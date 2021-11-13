"Приобрели права, сделали мастер-план. Курорт (сектор Б — ИФ) будет развиваться в несколько фаз. В самом начале построим 4-звездную гостиницу Azimut и апарт-отель (3 звезды)", — сказал он.

Клячин отметил, что реализация проекта "будет сопровождаться развитием сопутствующей инфраструктуры", "многие объекты будут строиться с бассейнами".

"Одна из больших проблем на сегодняшний день — это то, что лето (летний сезон в Шерегеше — ИФ) очень сильно уступает зиме (зимнему сезону — ИФ). Предстоит многое сделать, чтобы курорт стал круглогодичным. Для этого будут строиться водные объекты и конгресс-центры", — добавил он.

Ранее пресс-служба правительства Кузбасса сообщала, что в секторе Б планируется построить "новый горнолыжный комплекс".

"Уже до 2023 года будут готовы 4-звездная гостиница на 150 номеров с ресторанами, СПА, МФЦ и коммерческими площадями и 3-звездный апарт-отель на 150 номеров с рестораном и торговым пространством. Инвестор ООО "Гледен Инвест" (связано с Azimut Hotels — ИФ) планирует направить на эти объекты 3,8 млрд рублей. Оценочный бюджет первой очереди составляет 18,9 млрд рублей", — сообщала пресс-служба.

В соцсетях властей Кузбасса ранее сообщалось также, что строительство будет вестись на площади 118 га. Горная арена будет состоять из четырех зон катания разных уровней сложности и из 19 трасс общей протяженностью около 33 км. Также проект подразумевает четыре зоны внетрассового катания.

Azimut Hotels управляет сетью из более чем 40 отелей в 25 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным РБК, гостиничной сетью владеет Александр Клячин.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. В прошедшем сезоне на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.