«На курорте Шерегеш стартует горнолыжный сезон, шикарная погода, много катающихся, туристы начинают приезжать со всей России. И мы очень рады именно здесь объявлять о старте нашей большой чартерной программы по всей стране. Первые чартеры сюда полетят 27 ноября, и мы всех ждем на Шерегеше. Это удобно, это практически в 2,-2,5 раза доступнее, чем если вы сами будете организовывать такие поездки, особенно из центральной России. Здесь шикарный, ставший уже известным снег, так называемый «пухляк», мягкая зима. Но помимо этого это еще и культура, местный этнографический колорит горных шорцев. И, конечно, замечательные кафе и рестораны сибирской кухни», — сказала она на пресс-конференции, приуроченной к открытию зимнего сезона на курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Туроператор TUI Россия запускает чартерную программу в Шерегеш 27 ноября. Всего планируется 20 рейсов, на которых туроператор рассчитывает отправить 3,2 тыс. туристов. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что рассчитывает на прирост числа туристов за зимний сезон на 10%. По его словам, 20 чартеров на курорт – «маловато» и нужно увеличить их количество.

Догузова пояснила, что Ростуризм субсидирует половину стоимости чартерных перевозок в регионы, что и позволяет туроператорам предлагать туры дешевле, чем на регулярных рейсах.

«Чартерную программу часто воспринимают через призму количества рейсов и туристов, которые ей воспользовались. Это важно, но мы эффективность программы меряем формированием устойчивого спроса, созданием желания путешествовать по тем направлениям, которые не являются еще популярными, диверсификацией географии путешествий внутри страны. И все это напрямую влияет на инвестиционную привлекательность того или иного региона. Когда бизнес видит устойчивый турпоток, он может готовиться, и это касается не только гостиниц, а всех субъектов индустрии гостеприимства – ресторанов, кафе, автобусов, других бизнесов», — сообщила она.

Заместитель генерального директор TUI Россия Александр Сирченко добавил, что благодаря поддержке Ростуризма туроператору удалось увеличить объемы продаж туров по России на некоторых направлениях в 10 раз и более.

«В условиях пандемии внутренний туризм получил определенный шанс. Но не только потому, что закрыты границы, но и потому, что такого внимания государства к отрасли никогда не было. Внутрироссийский туризм растет хорошими темпами. Мы по сравнению с 2019 годом увеличили число отправленных туристов на некоторых внутрироссийских направлениях в 10-15 раз. По итогам 2021 года, несмотря на все сложности, мы, скорее всего, выйдем на показатели лучше, чем в допандемийном 2019 году. И это благодаря мерам поддержки, которые реализуют Ростуризм. И благодаря вниманию, которое уделяется внутреннему туризму», — сказал он.

И добавил, что в предстоящем зимнем сезоне программа в Шерегеш будет далеко не единственной. «Это будут Сахалин, Бурятия с февраля начнется. До Нового Года начнутся программы из Москвы в Тюмень, Казань, рассматриваем возможность чартеров в Мурманскую область. На рассмотрении также находится предложение комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и администрации Тюменской области по постановке чартеров из Санкт-Петербурга в Тюмень», — рассказал Сирченко.

По его словам, на 2022 год TUI Россия планирует расширить объем продаж туров по России в два раза по сравнению с текущим годом.