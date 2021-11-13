«От 32 тыс. будет стоить отдых в течение 7 дней с перелетом, размещением в отеле и трансфером. Это примерно в два раза дешевле, чем туры на регулярной перевозке. Первая чартерная программа в Шерегеш состоялась прошлой зимой в пилотном режиме. Нынешняя программа значительно шире – мы планируем отлетать 20 чартерных рейсов. Летать будем на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии», борт на 162 человека. Это будет порядка 3200 туристов чартерных. При этом мы не закрываем программу на регулярных рейсах, продолжим на них отправлять туристов», — рассказал он.

По словам Сирченко, продажи туров на чартерных рейсах уже идут. «Но сейчас тенденция такая, что бронируют все на последней неделе. Люди опасаются ограничений, которые вводятся в регионах и бронируют в последний момент. Но я полностью уверен, что чартеры будут заполнены на 100%, как и в прошлом году», — сообщил он и напомнил, что чартеры TUI на Сахалин, в Бурятию, Тюмень были заполнены практически полностью.

Эксперт отметил, что чартерная программа всегда работает на продвижение региона и по мере выполнения все большего числа рейсов появляется все больше желающих ей воспользоваться. «Как показала практика, люди нередко начинают интересоваться направлением, когда она уже закрывается. Так у нас было в Тюмени – там была короткая программа, и когда ее закрыли, люди начали активно интересоваться направлением», — рассказал он.

Сирченко также призвал туристов из Кузбасса отправляться на Новый год в туристические поездки в Москву на чартерных рейсах.

«Чартеры будут летать весь сезон и, в том числе, захватывать новогодние праздники. Но надо обратить внимание, что они летают в обе стороны. И мы по нашей практике работы на Сахалине начали разрабатывать турпродукт, которым могут воспользоваться жители региона. Стоимость просто перелета на первом чартерном рейсе, который будет возвращаться отсюда 28 ноября – всего 5,5 тыс. рублей в одну сторону. На следующих рейсах билет будет 12 тыс. рублей в оба конца», — рассказал Сирченко.

Он напомнил, что чартерная перевозка получается дешевой благодаря субсидии Ростуризма. «Перелет жителя Кузбасса в Москву тоже субсидируется. Потому что это турист, летящий в Москву на Новый год», — подчеркнул замгендиректора TUI.