"Заселиться в гостиницы и на базы отдыха на территории Камчатского края туристы и местные жители смогут по предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Эта система будет действовать до 28 ноября, а после этой даты понадобятся QR-коды, или документы, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19", — говорится в сообщении.

С 15 ноября проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе возможен будет только по предъявлении QR-кода или справки о медотводе.

Соответствующее решение принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса в крае.

Сейчас на Камчатке QR-коды нужно предъявить при посещении общепита, с 23 ноября — на межмуниципальных маршрутах авиа и автобусного сообщения. Система распространена на фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки.