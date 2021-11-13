"QR-коды и ПЦР-тесты для объектов коллективных средств размещения — гостиницы и весь комплекс услуг, которые оказывает эта гостиница — отложить до 20 января следующего года", — сказал Цивилёв в ходе церемонии открытия сезона горнолыжного курорта Шерегеш в субботу.

Как сообщалось, 10 ноября власти региона завили о введении с 15 ноября системы QR-кодов для посещения кафе, салонов красоты, гостиниц, заведений культуры и спорта.

"С 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру (...), салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении действующего QR-кода, сертификата о прививке, справке о медотводе, отрицательного результата ПЦР-теста", — говорилось в пресс-релизе.

По данным на утро субботы, всего в Кемеровской области зафиксировано 67 тыс. 896 случаев COVID-19, выздоровели 63 тыс. 640 человек, умерли — 1 тыс. 511.