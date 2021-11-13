В соответствии с соглашением "УГМК-Застройщик" в течение ближайших 15 лет построит на площади 140 га в секторе F Шерегеша 1,4 млн кв. м, а также коммерческие помещения.

Инвестиции в проект запланированы в объеме 112 млрд рублей.

К строительству планируется приступить в июне 2022 года. Как ожидается, на первом этапе (до 2026 года) будет построено 190 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м коммерческих объектов, инвестиции составят 17,6 млрд рублей.

"Рельеф территории курорта позволяет построить как малоэтажные здания апарт-комплексов и отелей в стиле альпийского шале, так и высотные здания с уникальной архитектурой. На первых этажах предполагается расположить коммерческую инфраструктуру: фитнес-центр с бассейном, рестораны, кафе с теплыми крытыми верандами, магазины, SPA-комплексы, винотеки и многое другое. За разработку архитектурной концепции проекта будет отвечать одно из ведущих проектных бюро России — "Архстройпроект-А", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на слова гендиректора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина отмечается, что одна из ключевых целей — развитие жилой и коммерческой инфраструктуры, в первую очередь, для летних видов отдыха и спорта (прогулок на горном велосипеде, отдыха у открытого бассейна, тематических спортивных активностей), а также создание площадок для событийного туризма.

"В экосистему жилого пространства целесообразно включить закрытые безопасные дворы, в каждом из которых появится lounge-зона с подогреваемым бассейном, детские игровые комплексы, workout-зона для тренировок на свежем воздухе, спортивный корт для летних и зимних игр, каток. В сочетании с коммерческой инфраструктурой на первых этажах получится комфортное и роскошное место для жизни. Что касается общественных пространств квартала, они будут объединены широким пешеходными аллеями с ландшафтным оформлением. Частью пешеходной зоны станут несколько площадей, где можно будет проводить ярмарки, концерты и фестивали вне зависимости от сезона. При этом мы хотим максимально сохранить уже имеющиеся "зеленые" зоны из взрослых деревьев. ... При создании концепции застройки квартала мы вдохновлялись популярными всесезонными курортами, к примеру, Шамони во Франции. У этих объектов точно такая же логика развития: горнолыжная инфраструктура в едином комплексе с жилыми апартаментами, отелями, магазинами и ресторанами", — приводятся в сообщении слова Мордовина.

"УГМК-Застройщик" — компания-девелопер, реализующая жилищные проекты УГМК, занимает второе место среди застройщиков РФ по потребительским качествам жилых комплексов.

УГМК является одним из ведущих российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. Компания объединяет более 40 предприятий, расположенных в различных регионах России.