Документы, подтверждающие вакцинацию, медицинские противопоказания или перенесенное заболевание нужно будет предъявлять при покупке билета или при посадке в поезд или на самолет только лицам, достигшим 18-ти лет, говорится в тексте законодательной инициативы.

При этом отдельно оговаривается, что правительство сможет установить переходный период, когда вместо QR-кода можно будет полететь или поехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.

Согласно документу, правительство должно будет утвердить дату: до нее будет достаточно документа о ПЦР — по форме, которую определит главный государственный санитарный врач РФ; после этой даты — только при предъявлении QR-кода.

Кроме того, правительство сможет определить, на кого требования о справках и QR-кодах не распространяются, и отдельно установить для таких лиц порядок продажи билетов и посадки на борт воздушного судна и в вагон поезда.