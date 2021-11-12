Законодательная инициатива кабинета министров прямо указывает, что QR-коды понадобятся для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общественного питания и розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости).

Однако этот список не закрытый: губернаторы, говорится в документе, вправе ограничить посещение и "иных расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов".

Как сообщалось, правительство вечером в пятницу внесло в Госдуму законопроект с поправками в законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, согласно которым в РФ вводится "система QR-кодов" — специальных документов с двумерным кодом, который подтверждает проведение прививки, наличие противопоказаний для нее или перенесенное заболевание.

QR-код будет действителен только с паспортом.