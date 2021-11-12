Документ опубликован в базе Госдумы вечером в пятницу.

Для самолетов QR-код потребуется как при покупке билета, так и при посадке на борт воздушного судна. При отсутствии QR-кода совершеннолетний пассажир к перевозке не допускается. Для поездов QR-код потребуется при оформлении билета и при посадке в вагон поезда. При этом законопроект отдельно уточняет, что при отсутствии QR-кода перевозчик будет обязан отказать пассажиру в заключении договора перевозки железнодорожным транспортом общего пользования или расторгнуть этот договор.

При этом определяется, что при отказе в перевозке или перелете пассажир должен получить назад деньги за билет и провоз багажа в 30-дневный срок, а также документ об отказе в перевозке.

Правительство допускает, что принятие законопроекта потребует дополнительных средств из бюджета, не предусмотренных федеральным законом о бюджете, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Такие выплаты будут возможны "на основе ежемесячной выверки в целях субсидирования возмещения недополученных доходов перевозчиков в связи с расторжением договоров перевозки в одностороннем порядке", отмечается в обосновании.