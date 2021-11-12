Законопроект предусматривает необходимость предъявления QR-кода только взрослыми и не регламентирует ограничения для несовершеннолетних, следует из документа. До 1 февраля вместо QR-кода можно будет предъявить результаты ПЦР-теста, после 1 февраля — только QR-код (для вакцинированных и переболевших).
Форму документа, который содержит QR-код, будет определять Минздрав. Получить его на бумажном носителе можно будет в МФЦ или в поликлинике. При этом Минздрав в законопроекте наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов — отдельно для привитых и отдельно для переболевших.
Вечером в пятницу пресс-служба правительства РФ сообщила о внесении в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах.