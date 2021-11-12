"На сегодняшний день, в соответствии с законопроектом, в отношении них практически ничего не происходит: как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. При этом, безусловно, при получении ПЦР-теста для того, чтобы проверить его подлинность, данные передаются на Единый портал государственных услуг", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Кроме того, для военнослужащих и приравненных к ним лиц законопроектом устанавливается особый порядок действия медицинской документации и её предъявления, "но сроки устанавливаются ровно те, которые установлены для гражданского населения", сообщила Голикова.

Законопроект также вводит норматив передачи результатов ПЦР-тестирования — до 24 часов, сообщила Голикова.

"К сожалению, сегодня мы столкнулись с тем, что не все организации эти данные передают, и граждане получают результаты ПЦР-теста спустя достаточно длительное время. Для того, чтобы избежать этих нарушений, закон устанавливает норму, согласно которой в течение 24 часов медицинская организация, осуществляющая ПЦР-тестирование, при наличии согласия гражданина добровольного — это важно — передает данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата", — сказала вице-премьер и добавила, что "в целом, это важно для соблюдения прав граждан".

Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.