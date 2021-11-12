«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы планируем реализовать порядка 600 инфраструктурных проектов, в том числе построить 300 новых гостиниц. Корпорация «Туризм.РФ» уже заключила соглашения с рядом регионов, началась разработка мастер-планов. Это позволит в целом оценить туристический потенциал территории и обеспечить комплексный подход к ее развитию. Также корпорация активно привлекает частных инвесторов к созданию мест притяжения путешественников. До конца года они должны заключить соглашения о создании 50 инфраструктурных проектов», — сказал он во время совещания по строительству туристической инфраструктуры.

Как пояснил Чернышенко, путешествия внутри страны набирают популярность, но для комфортного размещения людей в регионах не хватает гостиниц разной ценовой категории.

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил необходимость совместной работы с регионами. «Мы сформируем новый светофор конкретно по объектам туристической инфраструктуры и будем выносить эти вопросы на штаб, это позволит нам видеть объективную картинку по реализации мероприятий нацпроекта во всех регионах», — сказал он.

На совещании также выступили представители Ростуризма и Росавтодора с докладами о создании дорожной инфраструктуры к туристическим объектам. Хуснуллин поручил ведомствам совместно подготовить план по всем дорожным объектам на ближайшие пять лет.

«Могу сказать, что только в этом году мы в рамках нацпроекта «БКД» планируем привести в нормативное состояние 388 региональных трасс и участков улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность составляет порядка 2 000 км», — заключил Хуснуллин.