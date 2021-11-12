По ее словам, туристам необходимо дождаться публикации на сайте страховой компании о том, что она открывает реестр пострадавших клиентов.

«Это происходит обычно на 3-5-й день, но, с учетом предстоящих выходных, скорее всего, на пятый. За это время туроператор должен обратиться к страховщику, предоставить ему реестр тех людей, кто, по его мнению, является пострадавшими. То есть, у страховщика будет некий документ, на который он будет опираться — такое-то число людей, такая-то стоимость путевок, такая-то сумма обязательств. Дальше 30 дней отводится законом на то, чтобы туристы успели обратиться к страховщику. На 30-й день реестр закрывается и страховщик имеет возможность посчитать, сколько обратилось пострадавших, и если ущерб больше, чем сумма страховая, то возникает пропорция, чтобы всем все одинаково компенсировать. В данном случае, судя по всей имеющейся информации, она будет больше», — сообщила Алчеева.

Она добавила, что на 30-й день после обращения страховая компания начинает возмещение средств. И поскольку страховщик будет делать выплаты пропорционально и туристы не получат полный возврат, дальше они имеют право обратиться в ассоциацию «Турпомощь».

«Так как будет пропорция, то турист имеет право дальше обратиться в ассоциацию «Турпомощь», поскольку у туроператора есть фонд персональной ответственности (ФПО), которым как раз распоряжается «Турпомощь», — рассказала Алчеева.

По ее словам, в ФПО туроператора «Музенидис Трэвел» сейчас менее 4 млн рублей, эти средства также будут выплачиваться всем пострадавшим и их также не хватит для полной компенсации потерь туристов.

Представитель ВСС подчеркнула, что проблема недостаточности гарантий финансовой ответственности туроператоров существует давно и ситуации, подобные нынешней, регулярно возникают при банкротствах туроператоров, особенно крупных. «Каждый раз получается что страховщик выплачивает всю сумму и несет убытки, а турист не понимает, почему он не получил деньги. То есть проблема остается и будет сохраняться, пока законодатель не создаст альтернативный инструмент финансового обеспечения на случай прекращения деятельности туроператора. Сейчас в работе много инициатив и проектов — как придумать новый механизм, чтобы таких ситуаций не было, когда при большом ущербе турист остается с убытком», — сказала Алчеева.

В пятницу туроператор «Музенидис Трэвел» сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Руководство компании объясняет это пандемией коронавируса, финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, отсутствием информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073. Как говорится в заявлении, у туроператора нет возможности повторно оплатить все туры, деньги за которые уже были переведены в Грецию и другие страны. Из—за остановки компания не сможет отправить в Грецию либо вернуть средства 25 тысячам туристов.

Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. «При этом только «Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» — более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность – у московского туроператора «Музенидис Трэвел». Общая сумма обязательств перед туристами, по информации самой компании, достигает 18 млн евро.