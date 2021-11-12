"До 21 ноября на всей территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", — говорится в сообщении.

На курортах региона федерального и краевого значения посещение торгово-развлекательных центров и комплексов совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-ода или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от вакцинации.

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Но посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Также приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. А проведение профессиональных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг допускается без участия зрителей.

Работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 350 человек. Среди зараженных — 235 женщин и 115 мужчин. В том числе заболел 61 ребенок. Возраст пациентов — от 3 месяцев до 89 лет.