Заявление о банкротстве подавала ФНС России, сумма исковых требований составляла 450 тыс. рублей.

Как следует из определения суда, после обращения ФНС в суд океанариум погасил задолженность перед фискальным органом. В связи с этим производство по делу прекращено, с компании в федеральный бюджет взыскано 6 тыс. рублей госпошлины.

Ранее в министерстве имущественных отношений Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что рассматривается возможность выкупа мурманского океанариума в госсобственность. Кадастровая стоимость здания океанариума и земельного участка составляет 13,7 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что власти Заполярья "заинтересованы в сохранении океанариума, самого северного в мире и единственного в Европе аквариального комплекса, где живут, обучаются и выступают арктические тюлени".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем ООО "Арктиксервис — Мурманский океанариум" является ООО "Север Строй" (Мурманск, бенефициар — рыбопромышленник Оганес Шанкоян). По итогам 2020 года кредиторская задолженность океанариума выросла на 34,9% и составила 4 млн 625 тыс. рублей, убыток составил 3 млн 980 тыс. рублей, что на 76,5% выше, чем по итогам 2019 года.

В апреле 2020 года директор океанариума Ирина Коротыш сообщила "Интерфаксу", что океанариум столкнулся с рядом проблем. Во-первых, из-за пандемии прекратились представления (океанариум получил разрешение на возобновление представлений в декабре 2020 года — ИФ) и собственник предлагал закрыть океанариум, уволить персонал, а животных оставить в вольерах. Во-вторых, океанариум не приносил большого дохода и вынужденно копил долги перед налоговой и снабжающими организациями.

Коротыш отмечала, что океанариум сможет выжить, если будет передан в областное или муниципальное подчинение.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом в Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.