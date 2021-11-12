"Общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Впервые в России комплексный инвестпроект в туристической сфере реализуется на условиях концессии. Соглашение предусматривает реализацию проекта в два этапа.

На первом инвестор должен создать не менее 12 км горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Сеть объектов размещения должна быть представлена двумя отелями 3 и 4 звезды в общей сложности на 300 мест с ресторанами и СПА-услугами. Также планируется создание объектов досуга, которые обеспечат всесезонное функционирование комплекса. Завершение первого этапа работ планируется в течение 3,5 лет.

На втором этапе предусматривается увеличение пропускной способности комплекса.

Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон с октября по июнь, когда другие такие курорты не функционируют. Ожидается, что больше половины турпотока обеспечат жители Ямала.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на стимулирование предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг.