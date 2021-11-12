"Загрузка гостиниц была около 40%, а рассчитывали на 60%", — сказал Корнеев в пятницу журналистам.

Накануне ноябрьских праздников в Петербурге ввели QR-коды по коронавирусу, без которых невозможно было посетить музей или театр.

По словам Корнеева, на праздниках в городе находились около 2 тыс. иностранных туристов. "Если говорим об иностранных туристах, сейчас их стало совсем мало. Потому что определяемся с правилами. В Москве то же самое, и в других городах. Все хотят большей ясности и понимания, как это все работает", — сказал чиновник.

Он уточнил, что к сентябрю 2021 года в Петербурге побывали около 3 млн туристов, в том числе, 200 тысяч иностранцев. В 2019 году турпоток в город составлял 10,5 млн человек, из которых порядка 50% — иностранцы.