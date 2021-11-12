Последний в этом году рейс состоялся 6 ноября, в Городец. Последний из пяти "Валдаев", работающих в регионе, в пятницу перенесен на место зимнего хранения. Консервация судов включает в себя демонтаж части оборудования, замену жидкостей. Также в зимний период на всех судах будут проводиться профилактические работы.

"В 2021 году суда на подводных крыльях работали по направлениям: Городец, Макарьево, причал в микрорайоне Юг (Нижний Новгород — ИФ), Чкаловск, Чебоксары, Павлово, Балахна. Также были рейс до Стрелки (место слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде — ИФ), прогулки до Шуховской башни (расположена рядом с Дзержинском на берегу Оки) и обзорная прогулка вдоль Нижнего Новгорода. За пять месяцев навигации совершен 1361 рейс, перевезено 42,5 тысячи пассажиров. Общий пробег судов составил 75 тысяч километров", — приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Водолет" (принадлежит правительству региона) Никиты Итальянцева.

Говоря о подготовке навигации следующего года, Итальянцев сообщил, что уже началась проработка маршрута до Дзержинска с остановкой у Шуховской башни. Такую задачу перед судоходной компанией поставил губернатор региона Глеб Никитин. Маршрут планируется с таким расчетом, чтобы жители Дзержинска, работающие в Нижнем Новгороде, могли приезжать на нем по утрам в областной центр. Вопрос о навигации по Оке из Нижнего Новгорода до Дзержинска обсуждался в сентябре в ходе прямой линии главы региона.

Пресс-служба напоминает, что навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45-Р" в Нижегородской области в этом году стартовала 20 мая. Более раннему началу навигации препятствовало высокое половодье. В 2020 году за всю навигацию "Валдаи" перевезли около 2,2 тыс. пассажиров, в 2019 году — 4,1 тыс. человек.

СПК "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года был открыт первый регулярный маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Нижегородской области после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге. В 2020 году СПК "Валдай 45Р" в Нижегородской области работали на маршруте Нижний Новгород — Городец и маршруте Нижний Новгород — Макарьево.

Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолёт" (Нижний Новгород).